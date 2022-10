“100 mucche in cambio di Giorgia Meloni”: l’offerta all’Italia che arriva dall’Uganda

MeteoWeb

Lui è Muhoozi Kainerugaba ed è il comandante delle forze armate di terra dell’Uganda. Lei è Giorgia Meloni. Ieri Kainerugaba ha twittato un’offerta rivolta all’Italia che ha fatto parecchio sorridere, ma anche mandare su tutte le furie molti occidentali: 100 mucche Nkore in cambio di Meloni in sposa.

Il capo delle forze armate ugandesi, volendo fare umorismo, ha in realtà rasentato l’incidente diplomatico. Il generale, nel suo post con allegata foto di Giorgia Meloni, si chiedeva: “Quanto mucche può valere il prossimo primo ministro italiano?“. Domanda alla quale lui stesso ha dato la risposta: “almeno 100 mucche della razza Nkore“.

I would give her 100 Nkore cows immediately! For being fearless and true!! pic.twitter.com/i2DuR8RioC — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 2, 2022

Il post è stato condiviso centinaia di volte e i commenti, come i like, si sono susseguito uno dopo l’altro per ore. Il generale, oltre a ricoprire un importante ruolo militare, è anche figlio unico dell’attuale autoproclamato presidente Yoweri Musuveni. Non solo. Ne è anche erede. Musuveni, infatti, al potere dal 1986, ha annunciato che tra pochi anni lascerà a lui il potere.

Il tweet è risultato offensivo agli occhi del mondo occidentale, e per questo motivo Muhoozi Kainerugaba si è affrettato a giustificarsi e a spiegarne il significato. Il suo, dice in un secondo tweet, voleva essere un omaggio. La razza di mucche citate è molto pregiata. Si tratta di animali con un mantello marrone scuro e lunghe corna bianche che si incurvano in fuori e poi rientrano, disegnando una specie di lira. Sono le più pregiate dell’Uganda.

For my Italian friends, these are Nkore cows. The most beautiful cows on earth. I know Europeans give girls they like flowers? I have never understood it. In our culture you give a girl you like a cow. pic.twitter.com/8BRR3OJMUg — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 3, 2022



“Per i miei amici italiani, le mucche Nkore sono le più belle della terra. So che gli europei offrono alle ragazze dei fiori alle ragazze amate. Usanza incomprensibile per noi. Nella nostra cultura alle ragazze si offrono mucche“, ha precisato.