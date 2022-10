Chi è Nello Musumeci, il nuovo Ministro alle politiche del Mare e per il Sud

MeteoWeb

Concluso questa mattina il giuramento del nuovo governo, che entra ufficialmente in carica.

Nello Musumeci, 67 anni, bancario e giornalista pubblicista, uno dei volti storici della destra in Sicilia degli ultimi trent’anni, nel governo Meloni sarà Ministro del Sud, Ministero che per la prima volta affianca anche la delega del Mare.

Presidente della Regione siciliana nella legislatura appena conclusa, è entrato in politica a 15 anni nella Giovane Italia, l’organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano. A vent’anni diventa consigliere comunale nella sua Militello, poi a Gravina di Catania, vice sindaco a Castel di Iudica. Nel 1987 a 32 anni, segretario del Msi di Catania, consigliere provinciale dal 1990 fino al 1993. In Sicilia è stato il primo presidente di Provincia eletto direttamente dal popolo.

Nel 2017 è eletto governatore della Sicilia, incarico per il quale decide di non ricandidarsi a settembre scorso per favorire l’unità del centrodestra siciliano, quindi viene eletto senatore della Repubblica alle politiche del 25 settembre.