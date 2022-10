Nobel per la Fisica, Smerzi (Cnr-Ino): “premiata ricerca che può rivoluzionare le tecnologie”

MeteoWeb

“Gli esperimenti condotti da Alain Aspect, John Clauser and Anton Zeilinger hanno dimostrato la natura intrinsecamente non classica e contro-intuitiva della meccanica quantistica e del fenomeno dell’entanglement in particolare. L’entanglement è una forma di correlazione quantistica che è alla base della nascente ‘second quantum revolution’, un programma di ricerca che promette di rivoluzionare le tecnologie attualmente disponibili nel campo della comunicazione sicura, della computazione e delle misure di precisione“: è quanto ha spiegato Augusto Smerzi, dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle ricerche di Firenze (Cnr-Ino), in riferimento al Premio Nobel per la Fisica assegnato oggi a Alain Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger per i loro esperimenti che hanno gettato le basi per la creazione della scienza dell’informazione quantistica.

Al Cnr-Ino di Firenze ci sono studi avanzati, sia teorici sia sperimentali nei campi della computazione, della comunicazione, delle misure di precisione e sui fondamenti della meccanica quantistica. Parte degli studi e delle ricerche condotti dal Cnr-Ino di Firenze seguono le linee di quelli che vengono fatti dai vincitori odierni del Premio Nobel per la Fisica.