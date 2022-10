Il nuovo satellite Meteosat salpa da Fos-Sur-Mer: la città portuale vista dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

La città portuale di Fos-Sur-Mer, nella parte meridionale delle Bouches-du-Rhône, in Francia, è protagonista di questa immagine catturata da Copernicus Sentinel-2 . È da qui che il satellite Meteosat Third Generation Imager-1 (MTG-I1) è salpato la scorsa settimana per il suo viaggio verso lo spazioporto europeo in Guyana francese.

Bouches-du-Rhône è il terzo dipartimento più popolato della Francia. Con il suo paesaggio selvaggio e vario, confina con il Vaucluse a Nord, il Gard a Ovest e il Var a Est (con il Mar Mediterraneo visibile a Sud).

Marsiglia, la seconda città più popolosa della Francia, ha uno dei porti per container più grandi del Paese. Di fronte a Marsiglia, l’arcipelago del Frioul è composto da quattro isole: Pomègue, Ratonneau, Tiboulen e If. Nella parte inferiore centrale dell’immagine si trova l’Étang de Berre, una laguna di acqua salmastra a circa 25 km a Nord/Ovest di Marsiglia.

Fos-sur-Mer si trova sul Golfe de Fos, un’insenatura del Golfo del Leone del Mediterraneo, a circa 50 km da Marsiglia. Originariamente un piccolo villaggio di pescatori, la città portuale è stata trasformata negli anni ’60 con l’ampliamento del porto di Marsiglia e la costruzione di un’importante area industriale. Da allora è diventato il centro del traffico e delle spedizioni di container di Marsiglia.

È da qui che il satellite Meteosat Third Generation Imager-1 (MTG-I1) è salpato per il suo viaggio di 12 giorni verso lo spazioporto europeo di Kourou.

MTG-I1 è il primo satellite di imaging del programma Meteosat Third Generation che migliorerà le previsioni meteorologiche sia in Europa che in Africa. Progettato come seguito della serie Meteosat Second Generation, il programma MTG garantirà la continuità del monitoraggio meteorologico ad alta risoluzione oltre il 2040. Comprenderà sei satelliti: quattro MTG-I e due satelliti MTG-S (sounding).

Il Lightning Imager di MTG-I fornirà una nuova funzionalità per i satelliti meteorologici europei, garantendo il monitoraggio continuo di oltre l’80% del disco terrestre per rilevare le scariche di fulmini che si verificano tra le nuvole o dalle nuvole e dal suolo.

Una volta che il satellite da quattro tonnellate arriverà in sicurezza a Kourou, i preparativi finali per il decollo richiederanno circa sette settimane. Il lancio è previsto per dicembre a bordo di un razzo Ariane 5.

