Ordigno bellico nel Bolognese, in corso il disinnesco a Sasso Marconi

Iniziate poco dopo le 8 le operazioni di disinnesco della bomba d’aereo da 500 libbre di fabbricazione americana risalente alla II Guerra Mondiale rinvenuta a Sasso Marconi, nel Bolognese. L’attività è gestita dagli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito. L’ordigno è stato ritrovato in località Monte Mario, vicino al raccordo autostradale R43.

Le attività di disinnesco prevede l’istituzione di una “zona rossa” con un raggio di 468 metri dal luogo di ritrovamento dell’ordigno: evacuati i residenti (circa 10 persone) con contestuale divieto di circolazione veicolare e pedonale, fino al termine delle operazioni.

La durata delle attività di disinnesco è stimata in circa 6 ore (3 ore per il despolettamento e 3 ore per il brillamento).