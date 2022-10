Ponte 1 novembre e caldo: Rimini e Riccione prese d’assalto

MeteoWeb

Rimini e Riccione prese d’assalto per il ponte del 1 novembre. “Un ponte di Halloween veramente eccezionale“. Così i titolari di strutture ricettive di Rimini hanno definito il flusso turistico, mai visto in questo periodo. Ad influire sulle scelte dei turisti anche il caldo e le temperature sopra la media, che non dureranno però a lungo. La presidente di Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis, conferma: gli hotel aperti sono “tutti completamente pieni. Negli ultimi giorni arrivava la gente che doveva trovare un’altra sistemazione“.

Alla vigilia del ponte festivo, il Comune aveva reso noto che sarebbero stati aperti 350 hotel, già prenotati al 70%. Domenica, però, si era già registrato il tutto esaurito. “Avevamo le richieste, ma negli ultimi due tre giorni è esplosa la voglia di muoversi“, riporta Rinaldis. “Circa 350 alberghi tutti al completo, tanto che ieri abbiamo cercato disponibilità“, per i clienti rimasti senza una stanza, “sia nell’entroterra, che anche quello ha avuto un ottimo successo, sia a San Marino e in tutte le località limitrofe“. “Avremmo riempito altrettanti alberghi“. I turisti sono “soprattutto italiani. Anche qualche straniero“. “Le spiagge sono state prese d’assalto“, ha notato la presidente, per la quale, oltre al caldo, è stata determinante anche la proposta di eventi della città. “Credo che Rimini sia uscita veramente città vincente, grazie al tempo, ma anche a un’offerta di cultura, arte e di mare”.

Sindaco di Rimini: “allunghiamo la stagione balneare”

L’autunno regala a Rimini presenze turistiche fuori stagione. Complice il caldo eccezionale per questa stagione, sono state migliaia le persone che già da sabato hanno preso d’assalto le spiagge. “Il colpo d’occhio di questi giorni, segnati dall’eccezionalità di temperature più primaverili che novembrine – commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad –, ha dimostrato tutta la potenzialità della spiaggia al fuori dalla stagione balneare tradizionale. Non a caso ormai già da diversi anni quegli operatori che hanno deciso di scommettere e di restare aperti anche oltre il mese di settembre hanno ottenuto riscontri importanti“.

Secondo il primo cittadino, il pienone di questi giorni rappresenta “l’evidenza di come una programmazione che fissi i paletti della stagione balneare tra metà maggio e la prima metà di settembre sia anacronistica e come sia opportuno avviare una riflessione su un allungamento della stagione, comprendendo magari il mese di ottobre. Una riflessione che deve coinvolgere tutti, sia le componenti amministrative sia gli operatori privati“.

Oltre al mare, sta andando bene anche il centro storico di Rimini. Domenica quasi 350 persone hanno visitato il Fellini Museum, mentre più di 250 hanno approfittato dei percorsi espositivi del Museo della città e della Domus del Chirurgo. Il 70% di coloro che hanno acquistato il biglietto – rende noto il Comune – proviene dall’Emilia Romagna, dal Veneto e Lombardia, territori che rappresentano gli storici bacini di riferimento per il turismo interno riminese. Il 6% dei visitatori arriva dall’estero, mentre il 3% dalla provincia riminese. La proposta culturale prosegue: al Palazzo del Fulgor ultimi giorni per visitare ‘Fellini forbidden‘, mentre va avanti fino al 26 dicembre la mostra fotografica ‘La prima notte di quiete 50 anni dopo‘, con foto dal set del film ‘La prima notte di quiete‘ di Valerio Zurlini.

Sold-out anche a Riccione

Non solo Rimini, ma anche Riccione è stata presa d’assalto dai turisti. Complici le temperature superiori alla media, il lungo ponte di Ognissanti ha portato numerosi turisti nella località balneare romagnola. E i vacanzieri erano provenienti da tutta Europa. Alberghi pieni per almeno tre notti. “Ristoranti sold-out già da diversi giorni“, rende noto il Comune. Viale Ceccarini, tradizionale meta dello shopping, e tutto il quadrilatero centrale regalano un colpo d’occhio che ricorda i fine settimana estivi.

“Questo finale di ottobre è stato davvero inatteso – commenta Luca Cevoli, direttore dell’Associazione albergatori di Riccione –. Questo lungo weekend sta andando molto meglio di tanti fine settimana dell’estate. Gli alberghi che hanno deciso di stare aperti, una settantina, circa il 30% del totale, sono pienissimi su un periodo medio di tre notti“. “Viale Ceccarini più affollato che in agosto. Questa estate sembra non volere finire mai“, rileva Daniela Angelini, primo cittadino di Riccione con delega al Turismo. “A breve comunicheremo il ricco e innovativo cartellone degli eventi di Natale e Capodanno“, aggiunge.