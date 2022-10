Ponte distrutto Crimea, è giallo sull’identità del proprietario del camion bomba

MeteoWeb

Il proprietario del camion bomba esploso sul ponte di Crimea è stato identificato dalle autorità russe. Si tratta Boris Yusubov, 33 anni, residente nella regione di Krasnodar. Lo riferisce il canale Telegram russo Mash, aggiungendo che, secondo i familiari, l’uomo aveva venduto il mezzo. Il nuovo proprietario, però, non l’avrebbe reimmatricolato con il suo nome.

Secondo un altro canale Telegram, Shot, il proprietario del veicolo sarebbe invece il 25enne Samir Yusubov. Secondo i suoi vicini, circa un mese fa era stata notata un’auto con targa ucraina parcheggiata vicino all’ingresso della sua abitazione. Stando alla fonte citata dall’account, il padre dell’uomo sarebbe stato fermato e interrogato dagli agenti dopo una perquisizione nell’abitazione del sospetto a Krasnodar, ma si sarebbe finora rifiutato di collaborare alle indagini.

Camion ispezionato al check point russo

Il camion bomba esploso sul ponte di Crimea sarebbe stato ispezionato a un check point russo prima di saltare in aria. Lo riferisce il canale Telegram Mash, citato da Unian, mostrando un video dei presunti controlli, registrati da telecamere di sorveglianza, durante i quali non sarebbe stato rinvenuto nulla di sospetto sul veicolo e sul conducente. Il mezzo, che trasportava pellet, non sarebbe stato controllato con scanner ai raggi X.

Ponte riaperto ai mezzi leggeri

“Il ponte di Crimea è stato riaperto al traffico di mezzi leggeri e autobus” dopo l’esplosione che lo ha danneggiato. Lo ha riferito il leader filorusso della Crimea Serghei Aksyonov, citato dalla Tass, precisando che i veicoli in transito vengono ispezionati ai checkpoint. La riapertura al traffico avviene lungo una sola corsia con doppio senso di marcia, ha precisato il ministro dei Trasporti di Mosca, Vitaly Savelyev, dopo una riunione d’emergenza “sulle condizioni delle strutture e il processo di riparazione” del ponte.