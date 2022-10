Ponte crollato in India, testimone: “un gruppo di ragazzi stava saltando”

MeteoWeb

“Un gruppo di ragazzi si messo a saltare sul ponte intenzionalmente per farlo oscillare e allora ho detto alla mia famiglia di correre via; così ci siamo messi in salvo“: lo ha raccontato Vijay Goswami, turista indiano riuscito a salvarsi pochi istanti prima del crollo avvenuto ieri pomeriggio nel Gujarat. La testimonianza, riferita dall’Hindustan Times, e confermata da alcuni video, potrebbe rivelare la probabile causa dell’incidente, che ha portato alla morte di oltre 140 persone (bilancio ancora provvisorio), mentre altri 100 sono ricoverati in ospedale.

“Ho urlato a quei ragazzi di smettere e di stare fermi, ma non mi hanno ascoltato. Probabilmente anche loro sono rimasti vittime del crollo, neanche un minuto dopo,” ha dichiarato il testimone.

Proseguono nel frattempo le operazioni di ricerca di alcune persone che risultano disperse. Il governatore dello Stato ha fatto aprire un’inchiesta e ha già fatto incriminare le persone che sorvegliavano l’accesso al ponte, accusate di avere consentito l’afflusso di un numero eccessivo di persone. Al momento del crollo sul ponte erano presenti 350 persone.

Il ruolo della scarsa manutenzione

Oltre alla sollecitazione, secondo un ingegnere e un architetto indiani, il ponte sospeso a Morbi in India potrebbe essere crollato a causa della scarsa manutenzione. “Questo è un ponte di 140 anni. Necessita di una manutenzione regolare e di alta qualità. I cuscinetti, i giunti e i rivetti del ponte devono essere controllati regolarmente. In India, non siamo molto rigorosi in materia di manutenzione“, ha dichiarato Achyut Ghosh, professore di ingegneria strutturale ed esperto di ponti, interpellato dalla BBC.

Rahul Raj, architetto, ha affermato che la qualità della manutenzione delle infrastrutture in India è “spesso compromessa perché il lavoro viene assegnato a aziende che offrono le tariffe più basse“. “I posti di lavoro sono diminuiti, le aziende stanno riducendo le tariffe e la qualità del lavoro ne risente“, ha spiegato Raj alla BBC.

Con i loro passaggi stretti, i ponti sospesi a volte possono oscillare quando le persone ci camminano sopra e spesso sembrano precari, ha obiettato la BBC, rivolgedosi a Gosh, ma l’ingegnere ha affermato che centinaia di persone in piedi su un ponte sospeso non potevano danneggiare la struttura. “I ponti sono progettati e costruiti per carichi elevati,” ha spiegato. “Quello che le persone non dovrebbero fare è marciare all’unisono su un ponte sospeso. Il motivo è che i ponti hanno una frequenza naturale di vibrazione. Una forza applicata al ponte alla stessa frequenza dalla marcia all’unisono amplificherebbe le vibrazioni del ponte e potrebbe provocarne il crollo“, ha aggiunto l’esperto.