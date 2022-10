Previsioni Meteo Inverno, la tendenza di AccuWeather: focus sulle ondate di gelo e neve | DETTAGLI

MeteoWeb

Mancano poco più di due mesi all’inizio ufficiale dell’inverno ma i meteorologi di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, hanno già messo insieme una prospettiva per ciò che la stagione invernale potrà riservare all’Europa, considerando anche l’ulteriore pressione provocata dall’aumento dei costi dell’elettricità e del gas in tutto il continente.

In questo contesto, i periodi di freddo potrebbero avere un effetto a catena in diversi aspetti dell’economia europea. Potrebbero avere impatti di lunga durata sulla vita quotidiana dei residenti, nonché ripercussioni sul turismo e sul commercio che possono espandersi a livello globale.

La Niña

Questa stagione invernale, gli esperti affermano che il pattern generale sarà in gran parte influenzato da La Niña, un fenomeno oceanico e atmosferico che è la controparte fredda di El Niño. Durante La Niña, temperature oceaniche insolitamente basse si espandono attraverso il Pacifico equatoriale, il che a sua volta crea un sistema di feedback oceano-atmosfera che può influire sul clima in tutto il mondo, in particolare sulla temperatura invernale e sulla neve. I climatologi affermano che La Niña è ancora in fase di rafforzamento e si prevede che continuerà per il resto dei mesi autunnali e invernali.

“La Niña dovrebbe raggiungere il picco a novembre”, ha affermato Jason Nicholls, meteorologo di AccuWeather, aggiungendo che El Niño Southern Oscillation (ENSO) dovrebbe tornare a una fase neutra (né La Niña, né El Niño) a gennaio. Nonostante quel cambiamento durante l’ultima parte della stagione, le condizioni atmosferiche dovrebbero rimanere simili a La Niña per tutto l’inverno a causa di un ritardo tra il fenomeno climatico e le condizioni meteorologiche alterate.

La Niña e l’inverno 2022-2023 in Europa

Cosa significa questo per le prospettive dell’inverno 2022-2023 in Europa? Poiché questo inverno è la terza stagione invernale consecutiva sotto l’influenza di La Niña, questa stagione potrebbe presentare alcune somiglianze con il clima invernale dell’anno scorso. Tuttavia, i meteorologi di AccuWeather affermano che quest’anno contiene un raro pezzo del puzzle che gli ultimi anni non hanno avuto.

“Una tripla La Niña si è verificata solo tre volte dall’inizio delle registrazioni, la più recente è stata all’inizio del secolo dal 1998 al 2001“, ha spiegato Alan Reppert, meteorologo di AccuWeather. Guardando indietro alle poche volte nella storia recente in cui ci sono stati tre inverni consecutivi con La Niña, i meteorologi possono analizzare questi anni unici e usarli come parte del loro kit di strumenti per aiutare a mettere insieme le previsioni meteo per l’inverno 2022-2023. Ecco allora la tendenza stagionale per l’inverno in Europa delineata dai meteorologi di AccuWeather.

Forti tempeste sull’Europa meridionale

I meteorologi di AccuWeather affermano che ci sono indicazioni che la traiettoria generale delle tempeste questo inverno punterà spesso all’Europa meridionale. Località in Portogallo, Spagna, Francia meridionale, Italia e Balcani hanno maggiori possibilità di ricevere più frequenti eventi di pioggia e vento rispetto ad altre parti del continente.

Ciò potrebbe significare un aumento del rischio di forti piogge, soprattutto nel sud-est della Francia, nell’Italia centro-settentrionale e nei Balcani occidentali. Coloro che vivono in città come Venezia dovrebbero monitorare da vicino eventuali temporali nell’area questo inverno a causa della vulnerabilità della loro posizione alle inondazioni. Una dominante traiettoria delle tempeste a sud in tutta Europa significherebbe anche il potenziale di maggiori nevicate lungo i versanti meridionali delle Alpi, ha spiegato Tyler Roys, meteorologo di AccuWeather.

Le tempeste di vento sono note per portare venti distruttivi, piogge torrenziali e persino neve sulle località più elevate. L’anno scorso, molti degli eventi di tempesta a cui è stato assegnato un nome in Spagna e Portogallo si sono verificati più tardi nella stagione delle tempeste di vento in primavera. Tuttavia, durante la prima metà di novembre sono stati avvertiti numerosi impatti dalla tempesta Blas in parti della Spagna orientale e della Francia meridionale. La tempesta ha diffuso forti piogge e raffiche di vento sulla costa orientale della Spagna, prima di portare pioggia e vento in parti dell’Algeria e della Francia.

Le aree montuose che possono avere un totale di nevicate più elevate questo inverno sulla Penisola Iberica includono i monti Cantabrici, il sistema centrale e i Pirenei nella Spagna settentrionale e centrale. L’andamento imminente potrebbe portare a periodi di tempo ideali per le stazioni sciistiche della zona e le destinazioni per le vacanze invernali. Tuttavia, anche le aree più basse avranno la possibilità di ottenere quantità di neve da normali a leggermente superiori alla media quando le temperature scenderanno durante l’inverno.

Dopo un’estate notevolmente secca in alcune regioni con periodi di temperature torride, gli europei nutrono crescenti preoccupazioni sul fatto che il suolo secco e i bacini idrici esauriti in tutta l’Europa meridionale necessitino di precipitazioni invernali superiori alla media per essere ripristinati. L’inverno è in genere la stagione più piovosa in questa parte del continente e il pattern favorisce cicli di tempo instabile che potrebbero aiutare a intaccare la siccità in corso. Tuttavia, non si prevede che questo possa cancellare completamente la siccità. Potrebbero essere necessari anni di stagioni delle precipitazioni superiori alla media per ricostituire i livelli dell’acqua, che attualmente sono bassi.

Le temperature tenderanno ad essere probabilmente da vicino alla norma a leggermente al di sopra della norma in tutta l’Europa meridionale questo inverno. Tuttavia, i periodi di tempo instabile possono essere accompagnati da periodi di tempo più fresco, secondo Reppert.

Ondate di freddo per il Regno Unito e l’Irlanda

Quest’inverno, le previsioni prevedono temperature generalmente vicine alla norma su Regno Unito e Irlanda, con ondate di freddo che possono coincidere con periodi di tempo nevoso. Il pattern generale di questo inverno in città come Dublino ed Edimburgo favorirà un minor numero di giorni di neve rispetto agli anni tipici. Tuttavia, eventuali periodi freddi e instabili che potrebbero attanagliare la regione quest’anno potrebbero avere ripercussioni sostanziali, dato lo stato della domanda di energia e dei costi associati al riscaldamento delle case.

“Ci possono essere periodi di clima mite con temperature quasi normali”, ha detto Roys. “Tuttavia, un’ondata di clima più freddo può stabilirsi in tutta la regione per un periodo di 2-3 settimane”. Durante queste ondate di freddo, aumenterà la probabilità di nevicate al di fuori delle aree più elevate. Luoghi come i Monti Pennines, le Southern Uplands e i Monti Grampian saranno aree che secondo i meteorologi dovrebbero avere le maggiori possibilità di nevicate nella norma quest’anno.

Gennaio e febbraio potrebbero portare un periodo più attivo in termini di nevicate per parti della Scozia e delle highlands. Nel frattempo, le aree del Regno Unito meridionale potrebbero registrare precipitazioni invernali quasi normali durante la prima metà dell’inverno e nevicate inferiori a quelle tipiche entro febbraio.

Anche se la frequenza delle tempeste potrebbe non cambiare molto quest’inverno rispetto all’anno scorso, i meteorologi affermano che potrebbero esserci meno impatti e anche l’intensità delle tempeste potrebbe essere inferiore.

Condizioni di siccità per l’Europa centro-settentrionale

A differenza del tempo instabile previsto per l’Europa meridionale, le località più a nord come la Francia settentrionale, il Benelux, la Germania e parti della Polonia potrebbero avere condizioni in gran parte più asciutte.

Con la traiettoria generale delle tempeste che favorisce le regioni a sud, molte località dell’Europa centro-settentrionale correranno il rischio di perdere abbondanti precipitazioni invernali. Mentre le piogge autunnali che hanno già colpito aree di Francia, Germania e Polonia di recente sono state le benvenute per la semina di colture invernali, le prospettive di una stagione invernale più secca potrebbero portare a sfide per la crescita delle colture. Le quantità di pioggia e neve quest’inverno dovrebbero tendere al di sotto della norma nel nord della Francia e in Germania, ma possono essere quasi normali in Polonia.

Temperature da medie a leggermente inferiori alla media domineranno questa regione.

Tendenza più calda per Paesi baltici e Scandinavia

I meteorologi AccuWeather prevedono un inverno più caldo della media nell’Europa nord-orientale e in Scandinavia. A volte saranno probabili periodi di tempo instabile e freddo, ma numerosi fattori atmosferici indicano temperature tendenti al caldo in tutta la regione. Sono previsti meno giorni di neve rispetto agli anni tipici.

Rimane la possibilità che si verifichino tempeste che inizialmente colpiscono il Regno Unito settentrionale e portano poi precipitazioni invernali nelle parti occidentali e meridionali della Norvegia.

Le aree della Svezia meridionale, inclusa la città di Stoccolma, potrebbero perdere la maggior parte dei giorni di neve durante la prima metà dell’inverno. Gli appassionati di neve potrebbero dover affluire nelle aree a est e a ovest in Finlandia e Norvegia per avere ondate di neve da dicembre a febbraio.

Le previsioni annuali europee per lo sci di AccuWeather

Mentre molte stazioni sciistiche in Europa si preparano per quella che potrebbe rivelarsi la stagione sciistica più intensa dall’inizio della pandemia di Covid, alcuni proprietari avvertono che alcuni aspetti dell’esperienza sciistica potrebbero essere diversi quest’anno. L’aumento dei costi di elettricità e gas ha costretto alcune località ad aumentare i prezzi di uno sport già costoso. Alcuni resort hanno rischiato persino di non riaprire.

I resort in Francia che stanno affrontando la sfida della riapertura hanno escogitato alcune tattiche per ridurre i costi, incluso il rallentamento della velocità degli impianti di risalita, l’utilizzo di energie rinnovabili e la ricerca del sostegno da parte del governo. Di conseguenza, i clienti potrebbero finire per pagare di più per compensare i costi rimanenti.

Le aree che si prevede avranno condizioni sciistiche eccellenti quest’inverno includono località in gran parte sulle alture maggiori dell’Europa meridionale. I luoghi che dovrebbero avere condizioni sciistiche “buone” quest’inverno includono località in Scozia, Norvegia meridionale, Spagna centrale e Italia centrale. Per questa stagione sono previste cattive condizioni per tutti i resort situati nell’Inghilterra settentrionale e nelle aree della Germania, comprese le pendici settentrionali delle Alpi.