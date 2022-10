Previsioni Meteo, irruzione artica sfonda l’Anticiclone: tra 3 giorni cambia tutto

MeteoWeb

Ancora tre giorni di Anticiclone, per giunta indebolito dai primi spifferi di maltempo già nel giorno di Ognissanti, e poi cambia tutto. Almeno per un po’. Arriva l’autunno – finalmente – e sarà subito particolarmente intenso in termini di freddo e maltempo visto che saremo a Novembre e gli sbalzi termici saranno significativi dopo un mese di Ottobre così caldo e secco.

Il giorno della svolta sarà Venerdì 4 Novembre: un’irruzione artica bucherà l’Anticiclone proprio sull’Italia determinando maltempo particolarmente intenso su tutte le Regioni del Nord sin dalla notte e dalle prime ore del mattino. Le temperature crolleranno notevolmente tanto che sulle Alpi cadrà molta neve oltre i 1.000/1.200 metri di quota, un fenomeno non certo eccezionale per il periodo ma che farà scalpore visto che fino ad oggi anche ad alta quota splende il sole e fa molto caldo. Tra venerdì sera e Sabato 5 il maltempo si sposterà al Sud colpendo in modo particolarmente intenso il basso Tirreno tra Campania, Calabria e Sicilia proprio in concomitanza con la maxi esercitazione anti sismica della protezione civile nello Stretto di Messina. Anche al Sud le temperature diminuiranno sensibilmente e l’ondata di maltempo proseguirà anche Domenica 6, mentre al Nord dopo il maltempo di venerdì avremo un bellissimo weekend di sole pieno per una nuova rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre da sud/ovest.

