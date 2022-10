Previsioni Meteo Lombardia: temperature sopra la norma

MeteoWeb

“Oggi la presenza di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo favorisce una giornata stabile e in prevalenza soleggiata con temperature sopra la norma del periodo. Da domani, giovedì, l’alta pressione tenderà a cedere per l’approfondirsi di una vasta struttura depressionaria atlantica che determinerà l’afflusso da sud di aria umida e instabile, Questo porterà ad un aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni, in particolare tra venerdì e sabato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella prima parte della giornata poco nuvoloso o velato, dal pomeriggio tendenza a nuvolosità irregolare, fino a nuvoloso sui settori occidentali.

Precipitazioni: non si escludono in serata deboli o molto deboli sui rilievi alpini e prealpini occidentali, meno probabili altrove.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in calo. In pianura minime tra 12 e 15°, massime tra 20 e 24°C.

Zero termico: intorno a 3900 metri.

Venti: in pianura deboli orientali; in montagna da deboli a moderati e tendenti a disporsi dai quadranti meridionali.

Altri fenomeni: foschie o locali banchi di nebbia possibili al mattino sulla pianura e nelle valli.