Previsioni Meteo, mappe incredibili: sempre più caldo in tutt’Europa

MeteoWeb

Splende il sole anche oggi su gran parte d’Italia con un caldo anomalo che determina temperature estive al Sud, soprattutto in alcune aree di Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia. Particolarmente impressionanti i valori termici di +31°C a Siracusa, Rende, Acquaviva delle Fonti e Bitritto, +30°C a Catania, Cosenza, Castrovillari e Rutigliano, +29°C a Sassari e Cerignola, +28°C a Cagliari, Foggia, Oristano, Altamura, Gioia del Colle, Ostuni, Bitonto, Putignano, Cisternino, Fasano e Spinazzola, +27°C a Reggio Calabria e Trapani, +26°C a Roma, Palermo, Pisa, Ferrara, Lecce, Latina, Crotone e Brindisi.

L’eccezionalità di queste temperature non è soltanto nella loro intensità, ma soprattutto nella persistenza che è ormai durevole e proseguirà ancora almeno fino alla fine del mese quando il caldo si estenderà anche al Nord, dove invece in queste ore il clima è più autunnale. Le temperature sono comunque superiori alla norma ma con scarti meno significativi rispetto a quelli del Centro/Sud, e si stanno verificando forti piogge e temporali all’estremità settentrionale della Lombardia, al confine con la Svizzera, dove oggi sono già caduti 115mm di pioggia a Chiavenna, 48mm a Madesimo, 31mm a Lenno, 27mm a Moltrasio.

I fenomeni intensi sono molto localizzati nelle zone alpine; qualche debole pioggia sta interessando però anche la Liguria, con 13mm caduti sulla costa a Savona, 5mm a Loano, 17mm a Cadibona, 18mm al Passo del Faiallo. Nulla d’eccezionale, anche se nelle prossime ore il maltempo continuerà soprattutto nell’alta Lombardia, estendendosi nella serata anche al Trentino Alto Adige e poi nella notte al Friuli Venezia Giulia.

Per quanto riguarda il Centro/Sud, invece, il caldo proseguirà per tutta la settimana. L’Anticiclone Africano persisterà su tutta l’area Mittel-Europea ancora a lungo, provocando altre due fiammate calde sul cuore del continente, la prima tra 27 e 29 Ottobre e la seconda tra 30 Ottobre e 2 Novembre quando le temperature saliranno fino a 12-13°C oltre le norme su Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania e Polonia, in una sorta di estate prolungata mentre al Sud Italia la situazione tornerà nella norma o addirittura fresca su Sicilia e Calabria.

Ma di questa tendenza parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Per il monitoraggio della situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: