Previsioni Meteo Toscana: temperature in aumento, massime superiori alla media del periodo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse sulle zone centro-settentrionali; sereno o poco nuvoloso sul resto della regione. Possibili pioviggini su Apuane, alto Casentino, Pratomagno e Appennino Tosco-Emiliano.

Venti: deboli occidentali. Moderati di Libeccio dal pomeriggio sulla costa settentrionale, di Scirocco su quella centro-meridionale.

Mari: mossi o molto mossi a nord dell’Elba.

Temperature: minime in ulteriore lieve aumento, massime in aumento sulle province centrali e meridionali (punte di 23-24 °C in pianura).

Lunedì 3 nuvoloso in mattinata sulle province settentrionali, poco nuvoloso altrove. Ampie schiarite dal pomeriggio.

Venti: deboli variabili.

Mari: mossi in attenuazione a poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie nei valori minimi e in lieve aumento le massime. Punte di 24-25 gradi nell’interno.

Martedì 4 sereno, salvo locali nebbie al primo mattino nelle valli e addensamenti sui rilievi nel pomeriggio.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo; massime stazionarie o in lieve aumento (punte di 24-25 °C).

Mercoledì 5 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo nelle valli. Massime stazionarie (24-25 °C nelle zone interne di pianura), 1-3 °C al di sopra delle medie del periodo.