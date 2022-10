Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile con temperature in ripresa

MeteoWeb

“La saccatura, che venerdì ha portato precipitazioni diffuse, si sta spostando verso sud-est, lasciando spazio ad un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo: si avranno quindi condizioni di tempo stabile con temperature in ripresa; tuttavia il ristagno di umidità nei bassi livelli dell’atmosfera potrà dar luogo a nuvolosità bassa sulla pianura e nelle valli nelle ore più fredde“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile con cielo poco o parzialmente nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta. Temperature diurne in aumento. Venti in quota da nord-ovest, tesi anche forti a fine giornata; in pianura moderati/tesi da ovest o sudovest.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature e per possibili nubi basse nelle ore più fredde, quando non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime pressoché stazionarie o in locale lieve variazione, tendenti al rialzo in montagna e alla diminuzione in pianura. Massime prevalentemente in aumento.

Venti: In quota nord-occidentali, tesi/forti fino al mattino, poi in attenuazione fino a moderati. Altrove deboli o a tratti moderati di direzione variabile.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in attenuazione fino a quasi calmo in serata.

Lunedì 3 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per nubi basse fino alla mattina, nelle valli e in pianura, dove saranno possibili anche delle foschie o locali nebbie.

Precipitazioni: Assenti – Nulla (0%)

Temperature: In montagna minime senza notevoli variazioni, massime in calo in quota, in ripresa nelle valli. In pianura minime in aumento, massime pressoché stazionarie.

Venti: In quota dai quadranti settentrionali deboli/moderati; nelle valli variabili. In pianura dai settori orientali, in prevalenza deboli, salvo moderati rinforzi da nord-est in prossimità della costa nella prima metà della giornata.

Mare: Poco mosso fino al pomeriggio, poi quasi calmo.

Martedì 4 cielo poco o parzialmente nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte e per nubi basse in pianura e nelle valli, specie nelle ore più fredde. Temperature minime in locale variazione, massime in diminuzione in pianura e nelle valli, in aumento in quota.

Mercoledì 5 tempo stabile con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature prevalentemente in aumento, salvo le minime in pianura che saranno stazionarie.