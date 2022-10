Previsioni Meteo Veneto: nubi basse, foschie e nebbie

MeteoWeb

“Fino alle ore centrali di sabato, il Veneto si troverà sotto l’influenza di un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo; il tempo sarà stabile, ma con parziali annuvolamenti in pianura e nelle valli, a causa della formazione di nubi basse, anche con foschie e nebbie, soprattutto nelle ore più fredde. Dal pomeriggio di sabato parziale cedimento della pressione per il transito di una saccatura da nord-ovest, responsabile di qualche precipitazione soprattutto tra la notte e la mattina di domenica. A inizio settimana il tempo sarà ancora variabile, ma senza precipitazioni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso per nubi basse; in pianura e nelle valli, nuova formazione di foschie e nebbie in serata. Temperature diurne prevalentemente in aumento. Venti in quota moderati da sud-ovest, altrove deboli variabili.

Domani sereno o poco nuvoloso, soprattutto in quota; in pianura e nelle valli nubi basse, foschie e nebbie nelle ore più fredde, in sollevamento e dissolvimento tra la mattina e il tramonto.

Precipitazioni: Assenti – Nulla (0%).

Temperature: In leggera variazione, tendenti alla diminuzione in montagna e al rialzo sulle zone pianeggianti.

Venti: In quota deboli/moderati da sud-ovest; altrove deboli variabili, salvo moderati rinforzi da nord-est in prossimità della costa nella prima metà della giornata.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 8 fino al pomeriggio sereno o poco nuvoloso, ma con nubi basse, foschie e nebbie fino alla mattina in pianura e nelle valli; nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso dalla tarda serata.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di deboli precipitazioni in montagna dalla serata.

Temperature: Prevalentemente in diminuzione.

Venti: In quota deboli/moderati, fino alle ore centrali da sud-ovest, poi in rotazione fino a disporsi da nord-ovest; altrove deboli variabili, salvo moderati rinforzi da sud-est nel corso del pomeriggio in prossimità della costa.

Mare: Quasi calmo, a tratti poco mosso in serata.

Domenica 9 fino alle ore centrali cielo molto nuvoloso con piogge, più probabili, diffuse e consistenti in pianura e sulle Prealpi occidentali che sul resto della regione; diradamento ed esaurimento dei fenomeni e possibili rasserenamenti nella seconda metà della giornata. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Moderati rinforzi dei venti dai quadranti orientali in pianura.

Lunedì 10 cielo poco o parzialmente nuvoloso in pianura, nuvoloso o molto nuvoloso in montagna, in prevalenza senza precipitazioni. Temperature minime in diminuzione; massime pressoché stazionarie in pianura, in ripresa in montagna.