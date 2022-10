Proteste per il clima a Bruxelles, 30mila persone in marcia: “la politica ci ascolti” | FOTO

MeteoWeb

Lunga marcia per il clima oggi nelle strade di Bruxelles, dove circa 30mila persone hanno intonato cori ed esposto slogan e striscioni colorati. La grande manifestazione è stata indetta dalla Coalition Climat per chiedere a gran voce alla politica internazionale di essere “più veloce, più forte, più concreta e più unita” contro il cambiamento climatico. Dal 6 al 18 novembre, i vertici politici di tutto il mondo si riuniranno a Sharm el-Sheik, in Egitto, per la Cop27.

“L’emergenza climatica non si indebolisce e nemmeno la nostra determinazione“, hanno riferito le 96 organizzazioni della Coalizione, che vede la partecipazione anche di Greenpeace, Amnesty International e WWF, sottolineando che in “migliaia” si sono riversati “per le strade di Bruxelles” e che “il rinnovato impegno dei belgi dimostra ancora una volta che il clima deve essere una priorità nell’agenda politica“. Al centro delle proteste anche la tassazione sulle grandi compagnie del settore energetico e le minacce al sistema alimentare globale, come siccità, inondazioni e declino della biodiversità.

Il corteo – sponsorizzato sui social con l’hashtag #WalkForYourFuture – è partito dalla Gare du Nord verso le 14, per poi risalire il Boulevard du Jardin Botanique e l’Avenue des Arts fino a Rue de la Loi, grande arteria nel cuore del quartiere delle istituzioni Ue, passando accanto alle sedi della Commissione europea e del Consiglio Ue. La marcia si è svolta in un clima pacifico, fino a concludersi al Parc du Cinquantenaire, sempre nel quartiere europeo, a metà pomeriggio con interventi al microfono, musica e festeggiamenti.