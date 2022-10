Ecologisti si incollano al dipinto “Ragazza con l’orecchino di perla” | VIDEO

MeteoWeb

L’opera “Ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer è stata presa di mira dagli attivisti ambientali a L’Aia. Tre persone sono state arrestate dopo un’azione degli attivisti di “Just Stop Oil” al Museo Mauritshuis. Qualche giorno fa lo stesso ‘destino’ era toccato a “I girasoli” di Van Gogh.

Due degli ecologisti si sono incollati al dipinto e un altro ha lanciato una sostanza sconosciuta. Per fortuna l’opera d’arte è protetta da un vetro e non sarebbe rimasta danneggiata, ha affermato il Mauritshuis in una dichiarazione. Immagini diffuse sui social media mostrano attivisti accanto al dipinto che indossano magliette ‘Just Stop Oil‘.

Beelden uit het #Mauritshuis. Meisje met de parel is besmeurd door “activisten” pic.twitter.com/qtUAfVyXZt — Jens (@thematrixf_) October 27, 2022

Dopo l’attacco, la polizia olandese ha arrestato tre persone, secondo quanto hanno reso noto la polizia e il museo. E come si può vedere dal video: