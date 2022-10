Rientro sfavillante per Samantha Cristoforetti: possibili aurore

MeteoWeb

“Si prevede un rientro a casa sfavillante per l’astronauta Samantha Cristoforetti, che torna a casa dopo il suo ultimo soggiorno dalla Stazione Spaziale Internazionale!”, si legge in un post pubblicato su Facebook da INGVambiente, che annunciano la possibilità di aurore in occasione del rientro dell’astronauta italiana.

“Gli effetti dell’attività solare sulla Terra di queste ore sono alquanto particolari: un’emissione di massa coronale, rilasciata qualche giorno fa dal Sole, ci ha appena sfiorato, alterando il campo magnetico terrestre (raggiunto il valore Kp 4 alle ore 10.25 italiane). Nello stesso tempo, l’azione combinata di un brillamento di piccola intensità (M1.33 intorno alle ore 12 italiane) sta generando disturbi radio sull’Italia e sull’Europa. In particolare, agli utilizzatori di sistemi di posizionamento attraverso ricevitori GPS vi è un’accresciuta possibilità che le informazioni siano affetti da errori significativi. L’aspetto scenografico di queste alterazioni potrebbe portare alla comparsa di aurore alle alte latitudini, proprio oggi e nei prossimi giorni, forse regalando a Samantha un fondale davvero straordinario”, hanno scritto gli esperti INGV.