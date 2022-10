Il rientro di Samantha Cristoforetti rinviato per maltempo

MeteoWeb

Rinviato a causa del maltempo il rientro sulla Terra della missione Crew-4, e quindi il viaggio di ritorno dell’astronauta Samantha Cristoforetti: la NASA ha reso noto che l’undocking della capsula Dragon Freedom di SpaceX, è stato posticipato “a causa delle condizioni meteorologiche” nei potenziali siti di ammaraggio. “I team della missione continuano a monitorare un fronte freddo che sta passando sopra la Florida, con il potenziale di portare forti venti e piogge vicino alle zone di splashdown al largo delle coste dell’Atlantico e del Golfo del Messico,” ha spiegato l’agenzia spaziale.

La capsula Crew Dragon dovrebbe sganciarsi dalla ISS non prima delle 16:05 ora italiana di oggi. A quel punto inizierà il viaggio di ritorno verso la Terra che completerà una missione scientifica di quasi sei mesi in orbita.

Se gli attuali programmi verranno rispettati, la capsula Freedom comandata da Kjell Lindgren, di cui fanno parte anche i colleghi della NASA Jessica Watkins e Bob Hines, dovrebbe ammarare nell’Atlantico alle ore 23:43 ora italiana di oggi, giovedì 13 ottobre. “Dragon Freedom resta agganciata alla Stazione Spaziale. Venerdì 14 ottobre sono disponibili anche opportunità di riserva,” ha precisato l’agenzia spaziale.

Sarà possibile seguire l’undocking e lo splashdown in diretta: di seguito il live streaming della NASA.

La missione Crew-4 e Crew-5

La missione Crew-4 è arrivata sulla ISS il 27 aprile, dando il via ad una missione scientifica di 6 mesi. La scorsa settimana è arrivata a bordo del laboratorio spaziale quella successiva, Crew-5.

Crew-4 ha condotto esperimenti per studiare i cambiamenti simili all’invecchiamento che la microgravità provoca nelle cellule immunitarie umane e come invertirli. Ha inoltre sperimentato un’alternativa al calcestruzzo fatta di materiale trovato nella polvere della Luna e di Marte, che potrebbe essere utilizzata per costruire future basi spaziali e risparmiare sulle missioni a lungo raggio.

La scorsa settimana l’equipaggio ha dato il benvenuto a Crew-5, la 5ª missione con equipaggio realizzata congiuntamente dalla NASA e dalla SpaceX nell’ambito del Commercial Crew Programme dell’agenzia spaziale, a cui partecipa anche Boeing. Della durata di 6 mesi, la missione è composta da 2 astronauti della Nasa, il comandante della missione Nicole Aunapu Mann e il pilota Josh Cassada, oltre a Koichi Wakata della Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) e alla cosmonauta russa Anna Kikina di Roscosmos.