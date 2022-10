Nucleare, USA ordinano farmaco anti-radiazioni: “Putin non bluffa, rischio Armageddon”

MeteoWeb

Il rischio nucleare sembra sempre più vicino. Il governo degli Stati Uniti ha annunciato di aver acquistato questa settimana un farmaco anti-radiazioni Nplate per un valore di 290 milioni di dollari. Il Presidente Joe Biden ha avvertito gli americani della “prospettiva dell’Armageddon” in risposta alle osservazioni del Presidente russo Vladimir Putin sull’uso delle armi nucleari.

Il farmaco Nplate è usato per “trattare le lesioni dei globuli che accompagnano la sindrome da radiazioni acute negli adulti e nei bambini“. “La fornitura serve per salvare vite umane in caso di emergenze radiologiche e nucleari – si legge nel comunicato dell’HSS (Health and Human Services) -. L’ARS, nota anche come malattia da radiazioni, si verifica quando l’intero corpo di una persona è esposto a un’elevata dose di radiazioni che raggiunge gli organi interni in pochi secondi. I sintomi delle lesioni da ARS includono una ridotta coagulazione del sangue a causa della bassa conta piastrinica, che può portare a un sanguinamento incontrollato e pericoloso per la vita. Per ridurre il sanguinamento indotto dalle radiazioni, Nplate stimola la produzione di piastrine da parte del corpo. Il farmaco può essere usato per il trattamento di adulti e bambini“.

USA: “non modifichiamo la nostra posizione sul nucleare”

Gli Stati Uniti non hanno rilevato “alcuna indicazione” di attività da parte della Russia, tale da “causare una modifica della postura del proprio deterrente nucleare“. Lo ha riferito una fonte dell’Amministrazione, interpellata dalla Cnn, dopo che il presidente Joe Biden ha evocato il rischio di un Armageddon nucleare. Il presidente, ha spiegato il funzionario, ha parlato “con franchezza“, ma senza basarsi su “nuove informazioni” riguardo alle intenzioni della Russia. Tuttavia, ha aggiunto il funzionario, “i rischi in questo momento sono più alti“, a causa delle sconfitte militari subite da Putin in Ucraina.

Armageddon

A proposito del termine Armageddon, il termine deriva dall’ebraico – Har Megiddo – Monte Megiddo che si trova in Israele settentrionale e, secondo un racconto biblico, sul Monte Megiddo è prevista la battaglia finale tra il bene e il male.

Termine inappropriato secondo secondo Emmanuel Macron. “Quando si commentano queste questioni dobbiamo parlare con prudenza“, ha commentato il presidente francese in riferimento alle parole di Biden in merito al rischio di un “Armageddon” nucleare.