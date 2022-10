Roscomos coinvolgerà nuovi Paesi e agenzie nei voli Soyuz e nella stazione spaziale russa

MeteoWeb

Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, prevede in futuro di coinvolgere nuovi Paesi e agenzie spaziali internazionali sui voli Soyuz nello spazio, ha dichiarato il direttore esecutivo dei programmi di volo spaziale di Roscosmos Sergei Krikalev. “In futuro stiamo pianificando di coinvolgere un nuovo Paese, nuovi programmi, nuove agenzie nei voli spaziali”, ha detto Krikalev.

Roscosmos ha dichiarato che prevede di iniziare a costruire una stazione spaziale orbitale russa entro il 2026. La futura stazione spaziale russa coinvolgerà anche altre agenzie spaziali in programmi di collaborazione, ha dichiarato Krikalev.

“Stiamo pensando di costruire una nuova stazione spaziale. Non sappiamo ancora come verrà costruita, che tipo di moduli avremo, ma sono sicuro che rimarremo in partnership internazionale“, come nel caso della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), e “le future infrastrutture di fusione delle stazioni saranno realizzate con una partnership internazionale“, ha detto Krikalev durante una conferenza stampa dopo il lancio della missione Crew-5 della NASA.