La Russia non abbandona la Stazione Spaziale Internazionale

Secondo il vice primo ministro russo e ministro dell’Industria Denis Manturov, la cooperazione sulla Stazione Spaziale Internazionale può andare avanti fino al 2028. La notizia arriva a pochi mesi da quando la Russia aveva aveva annunciato l’uscita dal progetto nel 2025.

“Riteniamo possibile continuare a utilizzare la ISS in una configurazione minima fino alla costruzione di una stazione spaziale russa, cioè fino al 2028“, ha affermato Manturov, citato dall’agenzia di stampa Interfax. E questo nonostante le altissime tensioni con l’Occidente per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Mosca aveva minacciato di porre fine alla cooperazione spaziale dopo la scadenza dell’attuale contratto nel 2024.

Manturov ha affermato che la nuova data per la fine della cooperazione consentirebbe alla Russia di garantire la continuità del proprio programma spaziale con equipaggio. Questo è l’unico modo per salvaguardare le competenze tecniche e industriali della Russia. Oltre che la sua immagine e indipendenza come nazione spaziale, ha affermato.

In precedenza, il capo del programma di volo spaziale umano della Russia, l’ex cosmonauta Sergei Krikalyov, aveva dichiarato di sperare che il governo russo estendesse l’attuale accordo per l’uso congiunto continuato della ISS. I suoi commenti sono arrivati ​​dopo che il capo dell’agenzia spaziale, Yuri Borisov, ha affermato che la cooperazione sarebbe terminata dopo il 2024, sebbene non abbia specificato una data esatta.