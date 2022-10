Salvini: “penso al nucleare pulito e sicuro, il Ponte sullo Stretto è tra i miei obiettivi”

MeteoWeb

“Uniti, rapidi ed efficienti: come promesso, nasce il governo di Centro-Destra voluto da milioni di italiani. Le donne e gli uomini scelti dalla Lega si occuperanno direttamente di cantieri e lavoro, economia, scuola, sicurezza, autonomia e persone disabili. Domani ci sarà il giuramento, poi tutti in ufficio per l’Italia e per gli italiani“. Lo scrive sui social il segretario della Lega Matteo Salvini, da domani nuovo Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

In un’intervista a Rtl102.5, Salvini ha poi parlato di energia, in particolare di nucleare. “Sovranità energetica: penso all’energia nucleare pulita e sicura di ultima generazione. È l’unico modo in prospettiva per rendere le bollette meno care”, ha detto Salvini.

“In questo momento l’emergenza è il lavoro, a parte le bollette”, ha aggiunto Salvini. “Sono soddisfatto” del ruolo da Ministro “e mi piacciono le sfide. Ci sono tantissimi cantieri fermi, eterni lavori, 102 opere pubbliche commissariate da anni, infrastrutture ferme da 20 anni. Non prometto miracoli ma dalla Gronda di Genova al Ponte sullo Stretto di Messina, ci metterò tutta la mia energia. Sbloccare cantieri” significa “creare sicurezza e lavoro”, ha detto ancora.

Il Ponte sullo Stretto è “tra miei obiettivi” ed è “negli interessi di tutti gli italiani. Se ne parla da 50 anni se riusciremo a far partire il cantiere sarebbe una promozione eccezionale dell’ingegneria italiana come è successo per la ricostruzione del ponte Morandi. È solo un pezzo del puzzle perché poi senza alta velocità in Calabria e in Sicilia il ponte non serve a niente“, ha detto, infine, il leader della Lega.