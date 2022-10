Scarica di sassi su comitiva di escursionisti: 4 feriti in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Una comitiva di 12 escursionisti italiani è stata investita da una scarica di sassi mentre si trovava nei pressi del rifugio Gabiet, a Grassoney, in Valle d’Aosta. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 12:30, a quota 2000 metri. A provocare la scarica è stato probabilmente il passaggio di alcuni stambecchi.

Per il recupero della comitiva è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano. Gli operatori hanno trasportato in ospedale, con l’elisoccorso, 4 escursionisti per effettuare accertamenti e ricevere le cure del caso. Due escursionisti hanno riportato un politrauma mentre gli altri due se la sono cavata con contusioni non gravi. Gli altri, illesi, rientreranno a valle senza necessità di intervento sanitario. Vigili del fuoco volontari e carabinieri li raggiungeranno lungo il percorso e li accompagneranno a destinazione.

Nel pomeriggio è previsto un sopralluogo del Corpo Forestale della Valle d’Aosta (stazione di Gaby) per verificare le condizioni di sicurezza della zona e del sentiero.