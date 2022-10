La sentenza shock sul terremoto de L’Aquila, cambia il giudice

MeteoWeb

Cambia il giudice del tribunale civile de L’Aquila: Monica Croci passa dal civile al penale, al suo posto subentrerà il giudice (sinora assegnato al penale) Baldovino De Sensi. Croci ha firmato la sentenza che ha scosso la comunità aquilana individuando come corresponsabili, insieme a due ministeri e agli eredi dei costruttori, anche alcune delle vittime (studenti universitari) del palazzo crollato in via Campo di Fossa la notte del 6 aprile 2009.

Il provvedimento è datato e non è legato alle reazioni e alle proteste scatenate dalla sentenza che assegna il 30% di responsabilità e di concorso di colpa alle vittime dei crolli.

La comunità aquilana si ritroverà domenica 23, alle 11, alla villa comunale, a poca distanza dal parco della memoria dedicato alle vittime del terremoto aquilano, con una manifestazione dal titolo significativo: “Le vittime non hanno colpa”.