Space Cargo Unlimited lancia Rev1, una fabbrica nello Spazio

Space Cargo Unlimited lancia Rev1, la prima fabbrica nello Spazio: lo annunceranno Nicolas Gaume, CEO e co-fondatore di Space Cargo Unlimited, e Karine Courtin, consigliere di amministrazione, durante la New Space Europe Conference in Lussemburgo.

Autonomo e senza equipaggio, il veicolo Rev1 è progettato per essere riutilizzabile per un massimo di 20 missioni, e sarà operativo alla fine del 2025. Sia il veicolo che i payload rimarranno nello Spazio per una durata di 2 o 3 mesi a missione.

Space Cargo Unlimited, fondata nel 2014, è il primo operatore commerciale privato in Europa per la produzione nello Spazio. Nel 2023 prevede di aprire una sede a Torino per sviluppare Rev1 con Thales Alenia Space.