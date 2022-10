Stromboli: cessato il trabocco lavico, continua l’attività esplosiva

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia–Osservatorio Etneo, ha comunicato che, dalle osservazioni delle telecamere di sorveglianza, la colata lavica descritta nel precedente comunicato “risulta poco alimentata“. Continua l’attività esplosiva in entrambi i settori (Nord e Centro/Sud). Dal punto di vista sismico “non si registrano variazioni di rilievo dell’ampiezza del tremore vulcanico“, è stato precisato in una nota. I segnali delle stazioni GNSS e Tilt non evidenziano variazioni significative

La colata che ha raggiunto la linea di costa, partendo dalla sommità craterica e attraversando la Sciara del fuoco, è in raffreddamento.