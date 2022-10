Stromboli sotto stretto controllo: esperti INGV a lavoro per monitoraggio costante | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Lo Stromboli è il grande ‘attenzionato’ del momento. Dopo la ripresa dell’attività eruttiva degli ultimi giorni, la Protezione Civile ha aumentato il livello di allerta, stabilito in arancione, e ad attivare il COC. Intanto i ricercatori INGV presenti a Stromboli, stanno effettuando sopralluoghi lungo la Sciara del Fuoco sia da terra che da mare, con il supporto di una motovedetta dei Carabinieri.

Proprio dal mare hanno girato questa mattina un breve video del vulcano, visibile in calce all’articolo, che mostra l’andamento dell’attività eruttiva in corso e lo stato attuale della Sciara al cui interno si è formata una incisione piuttosto significativa che convoglia in grandissima parte il materiale piroclastico emesso e quello eroso dall’area craterica e dal versante.

Il rischio tsunami

“Per quanto riguarda lo Stromboli l’Ingv sta monitorando costantemente la situazione. A livello di pericolosità, parlando in generale del Mediterraneo in relazione agli tsunami, è difficile dire qualcosa a breve termine. A lungo termine abbiamo stimato la pericolosità in tutto il Mediterraneo – ha affermato Alessandro Amato, sismologo dell’INGV, parlando del vulcano eoliano – e di recente abbiamo perfezionato tali stime nel corso di una convenzione triennale con il Dipartimento. Abbiamo una mappatura abbastanza precisa e sappiamo che le zone a rischio dell’Italia sono quelle che si affacciano sullo Ionio perché risentono sia di terremoti italiani e sia di quelli dell’arco ellenico.

“Anche altre aree di Italia hanno storicamente una pericolosità come il mare Ligure, lo stesso mare Adriatico inferiore anche se inferiore. Oggi abbiamo dei sistemi di allertamento efficaci, anche se c’è ancora molto da fare per accorciare un poco i tempi. Adesso siamo in grado di inviare messaggi di allerta nel giro di pochi minuti, tra i 6 e i 10 minuti. Ci sono alcuni Comuni italiani che sono da circa un paio di anni in corsa per avere un riconoscimento Unesco che si chiama Tsunami Ready per avere una comunità che sia pronta a fronteggiare il rischio con una conoscenza del fenomeno, che abbia un piano di Protezione Civile adeguato, che abbia dei sistema di allertamento locali. I Comuni che concorrono sono: Minturno, nel Lazio, Palmi in Calabria, Pachino in Sicilia”, ha precisato Amato.