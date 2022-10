Terremoto in Liguria: scossa avvertita a Genova, “al momento nessuna criticità”

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 3.5, è stata avvertita alle 23:41 in provincia di Genova. Secondo i dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro è stato localizzato a 2 km ad Ovest del Comune di Davagna, a 8 km di profondità.

“Una scossa di magnitudo 3.5 con epicentro nel comune di Bargagli è stata avvertita a Genova. Sono in costante contatto con la Sala operativa della Protezione civile regionale, l’assessore Giampedrone e abbiamo già sentito il sindaco di Bargagli, Sergio Casalini: per ora non risultano criticità e il 118 appena contattato non segnala emergenze. Vi terremo aggiornati,” ha affermato sui social il presidente della Liguria, Giovanni Toti.