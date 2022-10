Ucraina: da domani elettricità razionata in tutto il Paese

MeteoWeb

A partire da domani, giovedì 20 ottobre, saranno introdotte restrizioni sull’approvvigionamento di elettricità in tutta l’Ucraina. Lo ha annunciato un consigliere della presidenza ucraina dopo che una serie di attacchi russi hanno preso di mira infrastrutture energetiche.

“Domani, 20 ottobre 2022, restrizioni per l’approvvigionamento di elettricità saranno introdotte in tutta l’Ucraina“, ha annunciato su Telegram Kyrylo Timochenko, che ha fatto appello ai cittadini ucraini a “minimizzare i consumi”. “Oggi, il nemico ha nuovamente distrutto gli impianti di produzione di energia”, scrive Tymoshenko, invitando la popolazione a prendere la situazione “sul serio”.

“A partire dalle ore 7 alle ore 23 è necessario ridurre al minimo il consumo di energia elettrica. Questo vale per i residenti di tutte le regioni del Paese. In caso contrario, è necessario prepararsi per arresti temporanei delle forniture. Inoltre, da domani, nelle città sarà limitato l’uso dell’illuminazione stradale. Questi sono passi obbligati. Pertanto, lavoriamo tutti insieme“, ha aggiunto Tymoshenko.