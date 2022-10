Ucraina, Dipartimento di Stato USA: “non saremo coinvolti direttamente nella guerra”

MeteoWeb

“Gli Stati Uniti non saranno coinvolti direttamente nel conflitto in Ucraina”. Lo afferma il Dipartimento di Stato USA riguardo agli appelli del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sugli attacchi preventivi. Nelle scorse ore, hanno scatenato grande clamore le dichiarazioni di Zelensky al think tank australiano, il Lowy Institute, in cui chiedeva un attacco nucleare preventivo da parte della NATO contro la Russia.

Gli USA sono “pronti” a risolvere la guerra in Ucraina attraverso la diplomazia quando Mosca dimostrerà di essere “seriamente intenzionata” a percorrere questa strada. Lo ha detto il Segretario di Stato Antony Blinken durante una conferenza stampa a Lima.