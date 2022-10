L’uragano Ian ostacola la missione Artemis, escluso lancio a ottobre

MeteoWeb

La storica missione lunare Artemis I della NASA potrebbe partire a metà novembre, se tutto andrà secondo i piani.

L’Agenzia spaziale mirava a un lancio senza equipaggio martedì 27 settembre, ma l’uragano Ian ha impedito il liftoff: la potente tempesta ha costretto la NASA a spostare lo stack (il megarazzo Space Lauch System e la capsula Orion) dal Pad 39B al Kennedy Space Center (KSC) in Florida e al Vehicle Assembly Building (VAB) all’inizio di questa settimana.

La missione Artemis I e l’uragano Ian

Ian ha colpito il KSC giovedì 29 settembre e il centro sembra aver resistito bene al vortice. La struttura ha registrato solo una piccola intrusione d’acqua in alcune aree e lo stack non ha subito danni: lo hanno confermato i funzionari della NASA.

Tuttavia, la tempesta ha spostato il lancio della missione lunare: la NASA sta ora ipotizzando un decollo tra il 12 e il 27 novembre, sebbene non abbia ancora identificato una data obiettivo all’interno della finestra.

“Concentrare gli sforzi sul periodo di lancio di novembre consente ai dipendenti del Kennedy di soddisfare le esigenze delle loro famiglie e delle loro case dopo la tempesta e ai team di identificare ulteriori controlli necessari prima di tornare al pad per il lancio,” hanno spiegato i funzionari della NASA.

I controlli e il sistema FTS

Alcune delle operazioni al VAB riguarderanno il sistema di terminazione del volo (FTS) di Artemis I, progettato per distruggere il razzo in caso di deviazione dalla rotta durante il lancio.

La US Space Force, che sovrintende all’Eastern Range per i lanci di razzi, ha originariamente certificato l’FTS di Artemis I per un periodo di 20 giorni, quando la missione doveva essere lanciata il 29 agosto. Problemi tecnici hanno spostato il decollo pianificato al 27 settembre e la NASA si è assicurata estensioni FTS dalla Space Force fino all’inizio di ottobre.

Ora che lo stack Artemis I è tornato nel VAB, il team della missione testerà nuovamente l’FTS, hanno affermato i funzionari della NASA. Ciò consentirà alla Space Force di ricertificare il sistema, piuttosto che continuare a emettere deroghe.

La missione Artemis

Artemis I è la prima missione del programma Artemis della NASA, il cui obiettivo è stabilire una presenza umana permanente sopra e intorno alla Luna entro la fine degli anni ’20.

Se tutto andrà secondo i piani, Artemis I invierà Orion, senza equipaggio, in un lungo viaggio verso l’orbita lunare e ritorno. Artemis II invierà astronauti intorno alla Luna nel 2024 e Artemis III rappresenterà lo storico allunaggio di un equipaggio vicino al polo sud lunare nel 2025 o 2026.