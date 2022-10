Uragano Ian: si aggrava il bilancio delle vittime, quasi due milioni di persone senza elettricità | FOTO

MeteoWeb

Aumenta il numero delle vittime dell’uragano Ian che ha devastato la Florida. Secondo un conteggio riportato dalla CNN, il bilancio sale a 64. La maggior parte delle vittime sono morte per annegamento, altri sono periti per le conseguenze della tempesta, come una coppia di anziani soffocata a causa dello spegnimento delle loro macchine a ossigeno per via del blackout.

I soccorritori continuano a cercare i sopravvissuti tra le rovine delle case allagate della Florida mentre le autorità della South Carolina hanno iniziato a valutare i danni causati dall’arrivo di Ian, che continua a spingersi verso nord.

Ian in North Carolina e Virginia

Il potente uragano Ian ha terrorizzato milioni di persone per buona parte della settimana, colpendo l’ovest di Cuba prima di attraversare la Florida e poi toccare terra in South Carolina. Declassato a ciclone post-tropicale, Ian dovrebbe indebolirsi domani, prima del previsto arrivo in Virginia. In North Carolina, il Presidente Joe Biden ha approvato lo stato di emergenza

Complessivamente sono ancora 1,7 milioni le persone senza elettricità negli stati interessati dalla tempesta. L’ufficio meteo prevede che Ian creerà ancora condizioni pericolose nella zona degli Appalachi centrali e del Medio Atlantico. Biden ha avvisato che “ci vorranno mesi, anni per ricostruire in Florida quello che l’uragano ha distrutto”.