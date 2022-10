Uragano Ian: in Florida ora pericolo alligatori e serpenti tra le macerie

MeteoWeb

Come se non bastasse la disperazione per le tante vittime e la devastazione provocata, tra le macerie lasciate dall’uragano Ian in Florida arriva anche il pericolo di alligatori e serpenti. Le autorità avvisano del pericolo che mette a rischio la vita delle persone che vogliono tornare a riprendersi gli oggetti sopravvissuti al disastro.

“Ci sono molti posti che non sono vivibili”, ha dichiarato alla CNN il capo dei Vigili del Fuoco dell’isola di Sanibel, William Briscoe. “Ci sono alligatori che si aggirano attorno alle abitazioni – ha aggiunto – e i serpenti si trovano ovunque“. L’appello ai residenti è di muoversi con molta attenzione ed evitare di guadare le acque. “Aspettate gli elicotteri” della Protezione Civile, hanno detto i Vigili del Fuoco.

Biden domani in Florida

Il Presidente USA Joe Biden e la First Lady si recheranno domani in Florida per portare il loro sostegno alle comunità colpite dall’uragano Ian. A Fort Myers, Biden incontrerà il governatore dello Stato, il repubblicano Ron DeSantis, ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa.