Uragano Julia: feriti e danni minori in Colombia | FOTO

Danni lievi in Colombia a causa dell’uragano Julia. Nel suo passaggio attraverso il dipartimento dell’arcipelago di San Andres, nella provincia colombiana di Santa Catalina, la tempesta ha provocato “due feriti, due case distrutte, 101 danneggiate“, ha dichiarato il Presidente della Colombia, Gustavo Petro, su Twitter. Petro ha assicurato che “non appena le operazioni aeree saranno ripristinate, arriveranno gli aiuti”.

Javier Pava Sanchez, direttore dell’Unità nazionale per la gestione del rischio di disastri (Ungrd), ha specificato che l’entità lieve del danno è dovuta non solo all’intensità del fenomeno atmosferico “ma anche alle misure di prevenzione adottate”.

Lasciata la Colombia, l’uragano Julia, muovendosi verso ovest, ha raggiunto la costa caraibica del Nicaragua e in serata dovrebbe arrivare a quella del Pacifico. Secondo l’ultimo bollettino del Centro Nazionale Uragani (NHC) degli Stati Uniti, il fenomeno si è indebolito e sono state emesse allerte per tempesta tropicale in Nicaragua, Honduras ed El Salvador fino a domani, lunedì 10 ottobre. Sono possibili anche venti di forza tropicale domani lungo la costa pacifica del Guatemala. Possibili forti piogge nell’America centrale e nel Messico meridionale per diversi giorni, con inondazioni e smottamenti pericolosi.