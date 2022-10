USA, allarme del CDC: “record di bambini ricoverati dopo il vaccino anti Covid”

MeteoWeb

E’ allarme negli Stati Uniti d’America per un “numero enorme, senza precedenti nella storia” di giovani e bambini ricoverati in ospedale con raffreddori, influenze e altri problemi respiratori dopo la pandemia e la vaccinazione di massa contro il Covid-19. Un rapporto del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ha pubblicato i dati degli ospedali pediatrici degli USA confrontandoli con i numeri storici, e ha riscontrato ricoveri di minorenni senza precedenti negli ultimi mesi.

Un altro dato arriva dai pronto soccorso del Paese: nell’ultima settimana di settembre, tra tutte le visite al pronto soccorso dei minorenni, il 4,7% riguardava difficoltà respiratorie, un record mai raggiunto in precedenza.

“Gli esperti hanno ripetutamente avvertito che i lockdown e le misure utilizzate per contenere il Covid come le mascherine hanno anche soppresso la diffusione dei germi che sono cruciali per la costruzione di un forte sistema immunitario nei bambini“. Il direttore medico di Yale, il dottor Scott Roberts, ha detto al DailyMail che i lockdown hanno derubato i bambini della capacità di sviluppare l’immunità alle malattie comuni. “Ci sono due implicazioni in questo“, ha detto. “In primo luogo, il divario dà il tempo ai virus di mutare ulteriormente per causare malattie più gravi. E in secondo luogo, qualunque immunità sia stata costruita a quei virus, sarà svanita rendendo la risposta immunitaria ora molto meno potente“.

Altri esperti ritengono che il sistema immunitario sia stato indebolito anche dalle vaccinazioni di massa, sperimentate per la prima volta nella storia con la tecnologia mRNA .