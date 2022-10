Vaccini, Figliuolo: “l’Italia ha fatto squadra e ha vinto”

MeteoWeb

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, ex commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, è stato premiato dall’Ordine dei Medici di Salerno durante le Giornate della scuola medica salernitana per l’impegno profuso durante l’emergenza pandemica e la campagna vaccinale.

“Un riconoscimento a un lavoro ben fatto grazie a una squadra, alle Forze armate, che hanno dato il meglio durante questa campagna. Il premio va a tutta l’Italia, agli italiani perché hanno aderito con grandissima sensibilità, capendo che c’era in gioco la vita umana. È un lavoro fatto con un grandissimo impegno da chi è stato in prima linea, quindi parlo di medici, infermieri, operatori sociosanitari, coloro che hanno operato dietro le quinte, come tutti quelli che hanno fatto parte dell’organizzazione, degli aspetti amministrativi, degli aspetti dell’info-logistica. Quindi, il premio va a tutti. L’Italia ha fatto squadra e ha vinto“, ha detto Figliuolo.