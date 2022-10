MeteoWeb

Stamattina, i Ministri del nuovo governo del Premier Giorgia Meloni hanno giurato al Quirinale. Il neo Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha postato alcune immagini della cerimonia su Twitter.

“Alcuni momenti della cerimonia del giuramento in qualità di Ministro della Istruzione e del Merito. Grande emozione, grande onore e grande privilegio poter servire il mio Paese. E ora al lavoro per l’Istruzione italiana“, ha twittato il Ministro Valditara.