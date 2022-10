Il tweet di Viktor Orbán: tetto gas è come pagare una birra a metà

Il premier ungherese Viktor Orban ha lanciato il suo ennesimo tweet nonostante sia sul social da pochi giorni. Si trovava in riunione con gli altri 26 capi di Stato e di governo quando ha criticato con un tweet l’ipotesi di porre un tetto al prezzo del gas. Per enfatizzare il concetto ha fatto ricorso anche ad una GIF.

The @EU_Commission’s proposal on the gas price cap is like going to a bar and telling the bartender you want to pay half price for your beer. Not going to happen. Customers can’t reduce energy prices. Only #diversification and #competition can. pic.twitter.com/7auYiZSl9p

