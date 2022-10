Violo (geologi): “categoria pronta a collaborare con Meloni”

MeteoWeb

“A nome del Consiglio Nazionale Geologi e dell’intera categoria, desidero rivolgere i più calorosi auguri di buon lavoro al nuovo Governo ed in particolare alla Presidente del Consiglio On. Giorgia Meloni, certo che saprà interpretare al meglio lo spirito di risolutezza che occorre in questa fase storica, in cui le complessità si raccolgono in sfide inedite per la nostra Nazione”. Lo afferma in una nota di Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.



“Noi geologi auspichiamo che i numerosi e delicati obiettivi fissati nel corso degli ultimi anni dai Governi che si sono sin qui succeduti possano trovare sbocco e compimento nel lavoro del nuovo Esecutivo, al quale offriamo, sin da ora, la nostra disponibilità al confronto ed il nostro sostegno sulle materie di stretta competenza”.

Continua Violo: “a questo proposito ritengo doveroso indirizzare un ringraziamento al Presidente Mario Draghi con la cui squadra abbiamo proficuamente collaborato, sottolineando le parole contenute nella sua missiva dello scorso 19 ottobre–indirizzata mio tramite a tutti i colleghi iscritti–come un auspicio da consegnare al Governo appena insediato:

“Il lavoro che svolgete nel Paese – scrive il Pres. Draghi – è prezioso e il contributo che date su materie come la prevenzione dei rischio geologici e ambientali, gli studi nel campo delle costruzioni e dell’energia, la gestione delle risorse idriche è fondamentale. Confido nel fatto che il prossimo Governo saprà accogliere le Vostre istanze e proseguire il lavoro”.