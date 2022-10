Zelensky: “la NATO dovrebbe considerare un attacco nucleare preventivo contro la Russia”

MeteoWeb

Il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ritiene che “la NATO dovrebbe rendere impossibile alla Russia l’uso di armi nucleari”. Lo ha detto oggi, parlando tramite collegamento video al think tank australiano, il Lowy Institute.

“Sono necessari attacchi preventivi in modo che sappiano cosa li aspetta se usano armi nucleari. Non il contrario, aspettando gli attacchi nucleari della Russia e poi dicendo: ‘Oh, l’hai fatto, allora prendi questo’“, ha affermato. La NATO, ha detto Zelensky, “dovrebbe riconsiderare il modo in cui usa la sua pressione”.

“Le dichiarazioni di Zelensky non sono altro che un appello ad iniziare una guerra mondiale dalle conseguenze mostruose e imprevedibili”, ha replicato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino.