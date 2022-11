Acqua alta, attivato il Mose a Venezia: la città lagunare rimane all’asciutto | FOTO

MeteoWeb

Venezia fa i conti con un importante fenomeno di acqua alta per la prima volta quest’autunno: stamattina le barriere del Mose sono state sollevate in appena 30 minuti. I tecnici hanno reso noto che l’operazione si è svolta senza intoppi, grazie alle prove tecniche effettuate durante i mesi scorsi.

Il Centro maree del Comune ha rilevato una massima di 113 cm in mare aperto e di 120 cm alle dighe. In Piazza San Marco solo poche pozzanghere: qui il livello massimo dell’acqua è stato di 80 cm, poi calato a 72 – 75 cm.

