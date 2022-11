Maltempo in Veneto: a Venezia attivato il Mose, mareggiata a Bibione | FOTO

MeteoWeb

Il passaggio di una saccatura ha determinato tempo instabile perturbato nelle scorse ore in Veneto, con precipitazioni consistenti e diffuse, specie sui settori montani e pedemontani.

Le condizioni meteo, per la prima volta quest’autunno, hanno richiesto l’attivazione delle barriere del Mose a Venezia. Il Centro maree del Comune ha diffuso un avviso che prevede in mare una massima di 110 cm, mentre in centro storico viene ipotizzata una massima di 85 cm.

Tra le località colpite da mareggiate anche Bibione, frazione del comune di San Michele al Tagliamento, confinante a Est con il Friuli Venezia Giulia, interessato nelle scorse ore da una forte ondata di maltempo.

