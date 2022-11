Acqua alta a Venezia: confermata punta di 150 cm, domani verrà arrivato il MOSE

MeteoWeb

A Venezia permangono condizioni favorevoli al fenomeno dell’acqua alta fino al 26 novembre: lo conferma il Centro Maree della città lagunare.

Mentre oggi è prevista una punta di marea di 100 cm alle 21:35, martedì 22 novembre sono attesi 150 cm alle ore 09:30 e 110 cm alle ore 20:40.

Il Centro Maree ha inoltre confermato che è prevista l’attivazione del sistema MOSE.

