Domani acqua alta eccezionale a Venezia, Mose pronto ad alzarsi

Domani acqua alta a Venezia: è stata rivista al rialzo la previsione della punta di marea prevista alle 09:40, da 150 a 160 cm, con prevista attivazione del Mose. Nella notte tra il 21 e il 22 il ciclone Denise investirà l’Italia con intense precipitazioni e forti venti, questi ultimi determinanti per l’innalzamento della marea. L’evento non riguarderà solo la città lagunare, ma colpirà anche Chioggia e tutta la laguna veneta e friulana, dove molte località, come ad esempio Grado e Lignano, saranno interessate dal fenomeno, che sarà di ampia portata.

La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Veneto, ha diramato un’allerta per la giornata di domani per probabili precipitazioni a carattere di rovescio e possibili temporali. Oggi è prevista la riunione di un altro tavolo tecnico per aggiornare le previsioni dell’acqua alta.

Domani, con l’attivazione del Mose, la città resterà all’asciutto mentre la Basilica di San Marco già da qualche giorno è al sicuro grazie alle barriere che la circondano, proteggendola dall’acqua, inaugurate ufficialmente sabato alla presenza del Ministro Matteo Salvini.

Oggi, in serata, alle 21:35, è prevista una punta di 105 cm, troppo pochi azionare il Mose, che viene alzato sopra i 110 cm, ma sufficienti per allagare buona parte della nota Piazza.

Tutta l’attenzione è rivolta a domani mattina quanto è previsto il maggiore fenomeno di acqua alta dall’inizio dell’autunno.

