Allarme in tutta Italia per salmonellosi: migliaia di uova contaminate

Nausea e dolore addominale crampiforme, subito seguiti da diarrea acquosa, febbre e vomito sono i principali sintomi della salmonellosi. Si tratta di una condizione dovuta a Salmonella che si risolve in 1-4 giorni. In alcuni casi, i sintomi sono più gravi e durano a lungo.

Dopo il richiamo di due lotti di uova a marchio Pazzaglia, il Ministero della Salute ha pubblicato altri due avvisi di richiamo per numerosi lotti e decine di migliaia di uova contaminate. Gli avvisi mettono in guardia dal rischio di salmonellosi.

Il primo modulo indica il richiamo di uova a marchio AURORA S.R.L, relativamente ai seguenti lotti/scadenze:

22420634AVI del 14.11.2022

22420648AVI del 16.11.2022

L22420650AVI del16.11.2022

22420655AVI del 17.11.2022

22430669AVI del 23.11.2022

22440674AVI del 27.11.2022

L’altro modulo indica il richiamo di uova a marchio AZ. AVICOLA OVOTRI Srl, relativamente ai seguenti lotti/scadenze:

141122A del 14/11/2022

181122A del 18/11/2022

251122A del 25/11/2022

Per entrambi i marchi di uova è stata riscontrata al positività per Salmonella Enteritidis su campionamento ufficiale di feci galline ovaiole. A consumatori è richiesto di non consumare il prodotto e di riportare la confezione o al punto vendita in cui è stata acquistata. Il rischio per la salute è quello di salmonellosi.