Salmonella nelle uova: scatta il richiamo | LOTTI e INFO

MeteoWeb

Dopo il richiamo dei giorni scorsi, il Ministero della Salute ha pubblicato un altro avviso di richiamo per uova contaminate da salmonella. Si tratta di uova a marchio Pazzaglia, prodotte nell’omonimo stabilimento di Budrio di Longiano (FC). I lotti richiamati sono i seguenti:

431001 , data di scadenza 22/11/2022

, data di scadenza 22/11/2022 441001, data di scadenza 28/11/2022

Le uova sono vendute in confezioni da 6, grandi L (63-73g) guscio bianco. Il motivo del richiamo è indicato in “Positività per Salmonella Enteriditis a seguito di campionamento ufficiale feci di galline ovaiole“.

Tra le avvertenze si legge: “Gentile cliente, le chiediamo di non consumare il prodotto e di riportare la confezione in suo possesso al punto vendita in cui l’ha acquistata“.