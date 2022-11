Allerta Meteo, ciclone in arrivo sullo Jonio: scuole chiuse mercoledì 30 in Calabria e Sicilia | ELENCO

MeteoWeb

Anche domani, Mercoledì 30 Novembre, le scuole rimarranno chiuse per allerta meteo in molti comuni di Calabria e Sicilia, in modo particolare nelle aree in cui la protezione civile ha lanciato l’allarme arancione per il violento ciclone in arrivo sul mar Jonio. Il maltempo colpirà in modo particolarmente intenso la Calabria jonica centro/settentrionale e la Sicilia tirrenica centro/orientale. Le province più colpite dal maltempo saranno quelle di Cosenza, Crotone, Palermo e Messina.

Proprio in queste aree, i Sindaci stanno disponendo ordinanze di chiusura delle scuole. Di seguito l’elenco dei comuni con le scuole chiuse per la giornata di domani (elenco aggiornato in tempo reale):

Crotone

Crosia (Cosenza)

(Cosenza) Nizza di Sicilia (Messina)

(Messina) Santa Teresa di Riva (Messina)

(Messina) Roccalumera (Messina)

(Messina) Alì Terme (Messina)

(Messina) Sant’Alessio Siculo (Messina)

Il bollettino della protezione civile per Calabria e Sicilia

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: