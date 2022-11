Maltempo, forti temporali al Sud. Allarme per il Ciclone in arrivo sul mar Jonio

MeteoWeb

E’ arrivato sull’Italia il nuovo ciclone che dalle prime ore di stamani sta provocando maltempo al Sud e soprattutto in Sicilia, dove oggi sono già caduti 30mm di pioggia a Nunziata di Mascali, 29mm a Giarre, 27mm a Linguaglossa, 25mm a Licata, 24mm a Calatabiano e Ribera, 22mm ad Acireale, Pedara e Zafferana Etnea, 21mm a Scicli e Nicolosi, 20mm a Ragusa e Mascalucia, 14mm a Nicosia, 13mm ad Agira, Modica, Sciacca, Gela e Comiso, 11mm ad Agrigento, Caltanissetta, Caltagirone e Fiumedinisi, 10mm a Noto. Al mattino forti piogge hanno colpito la Sardegna meridionale con 32mm a Maracalagonis e 11mm a Cagliari.

Come ampiamente previsto, le precipitazioni più intense stanno interessando le zone sud/orientali della Sicilia e in mattinata anche a Malta ci sono state forti piogge, prima di nuove schiarite. Altri temporali stanno risalendo il Canale di Sicilia, anche se il “clou” di questa nuova ondata di maltempo sarà nei prossimi due giorni, Mercoledì 30 Novembre e Giovedì 1 Dicembre, quando il ciclone si approfondirà sul mar Jonio e il maltempo più intenso risalirà su Calabria, Basilicata e Puglia.

Molte nubi e qualche debole pioggia anche al Centro/Nord, dove oggi fa particolarmente freddo. Torino e Bologna sono ferme a +5°C in pieno giorno, mentre Milano e Verona sfiorano gli +8°C. Freddo anche sulle Regioni Adriatiche con +11°C a Pescara e +10°C ad Ancona, un po’ più mite solo nel Lazio dove splende il sole e abbiamo +16°C a Latina e +14°C a Roma.

