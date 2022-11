Allerta Meteo, il Ciclone scatena il maltempo più estremo al Sud: dopo l’alluvione di Ischia è allarme in Calabria e Sicilia

MeteoWeb

L’atteso Ciclone del Weekend, ampiamente previsto nei bollettini meteo dei giorni scorsi, è arrivato impetuoso nella notte e stamattina ha provocato una drammatica alluvione a Ischia dove almeno 13 persone risultano disperse per le frane provocate dalla pioggia torrenziale.

Nell’isola partenopea all’alba s’è abbattuta una bomba d’acqua di proporzioni catastrofiche: in meno di un’ora sono caduti 226mm di pioggia a Casamicciola Terme, 123mm a Forio, 113mm sul Monte Epomeo, 107mm a Piano Liguori, 120mm a Ischia centro.

Il maltempo ha colpito anche la terraferma in Campania, con intensi nubifragi tra napoletano e penisola sorrentina: i dati pluviometrici più rilevanti sono di 134mm di pioggia caduti a Bacoli, 84mm a Napoli e Marano, 80mm a Procida, 78mm a Bosco di Capodimonte, 70mm ad Anacapri, 69mm a Sorrento. Il ciclone al momento si trova sul Tirreno centrale, a ridosso della Sardegna: è profondo 1010hPa e sta provocando fenomeni violentissimi nonostante un valore minimo barico non particolarmente profondo. Determinante, in questo caso, l’energia fornita dalla superficie marina, ancora caldissima dopo una prima parte di autunno eccezionalmente mite. Il ciclone è visibile molto bene anche dalle ultime immagini satellitari, che mostrano il “ricciolo” di nuvole intorno alla bassa pressione posizionata nel mar Tirreno:

Nelle prossime ore la tempesta si sposterà verso Sud, raggiungendo la Sicilia nel corso del pomeriggio, quando si verificheranno i fenomeni di maltempo più intensi all’estremo Sud, e successivamente il Canale di Sicilia, dove il ciclone arriverà alle 22:00 di questa sera come possiamo osservare dalla mappa sinottica elaborata dal modello europeo ECMWF:

Nella prossima notte il ciclone si muoverà sempre più verso Sud, superando Malta e dirigendosi verso il nord Africa, mentre l’Anticiclone delle Azzorre risalirà la penisola Iberica posizionandosi sull’Europa centro/occidentale e spingendo lungo il suo bordo orientale masse d’aria fredde dall’Europa dell’est verso l’Italia adriatica e settentrionale, dove domani avremo la prima irruzione fredda della stagione:

Le mappe sinottiche di ECMWF mostrano la traiettoria del ciclone che nelle prossime ore si approfondirà proprio intorno alla Sicilia, generando i fenomeni più estremi di quest’ondata di maltempo che colpiranno proprio l’estremo Sud:

Allerta Meteo, la traiettoria del ciclone al Sud Italia tra oggi e domani

Nel pomeriggio-sera di oggi avremo piogge torrenziali su tutta la Sicilia orientale, ma anche su Palermo. Diluvierà anche in Calabria, in modo particolare jonica, e nella Basilicata sud/orientale. Il maltempo continuerà anche domani, soprattutto al mattino su Calabria e Sicilia orientale. Catania e Siracusa verranno investite da forti temporali e anche venti impetuosi di grecale che determineranno forti mareggiate lungo le coste joniche esposte ad est e nord/est. Massima attenzione.

